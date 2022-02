Міноборони Британії опублікувало карту напрямів можливого нападу РФ на Україну

Міністерство оборони Британії розповсюдило мапу, на якій вказало можливі маршрути армії РФ на випадок, якщо вона вирішить вторгнутися до України.

Міноборони Британії додало, що президент РФ Володимир Путін все ще може запобігти конфлікту і “зберегти мир”, не згадуючи при цьому тимчасову окупацію Кримського півострова і воєнні дії в ОРДЛО.

INTELLIGENCE UPDATE: We have seen no evidence that Russian forces are withdrawing from Ukrainian border regions.

Russia retains a significant military presence that can conduct an invasion without further warning. pic.twitter.com/qTYrItLxCf

— Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) February 17, 2022