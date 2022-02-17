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Міноборони Британії опублікувало карту напрямів можливого нападу РФ на Україну

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Міноборони Британії опублікувало карту напрямів можливого нападу РФ на Україну

Міністерство оборони Британії розповсюдило мапу, на якій вказало можливі маршрути армії РФ на випадок, якщо вона вирішить вторгнутися до України.

– За оновленими даними розвідки, Росія зберігає значну військову присутність, яка може вчинити вторгнення без подальшого попередження, – йдеться в описі до відео.

Міноборони Британії додало, що президент РФ Володимир Путін все ще може запобігти конфлікту і “зберегти мир”, не згадуючи при цьому тимчасову окупацію Кримського півострова і воєнні дії в ОРДЛО.

Офіційної реакції українського міністерства оборони на цю інформацію поки немає. Факти ICTV направили запит до міністра Олексія Резнікова з проханням прокоментувати дані британської розвідки. У разі отримання відповіді ми опублікуємо її в цьому або окремому матеріалі на нашому сайті.

Нагадаємо, 17 лютого на тлі російської ескалації на Донбасі США та Британія повторили свої попередження про те, що висока ймовірність нового вторгнення Росії в Україну найближчими днями збережеться.

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