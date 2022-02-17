Міноборони Британії опублікувало карту напрямів можливого нападу РФ на Україну

Міністерство оборони Британії розповсюдило мапу, на якій вказало можливі маршрути армії РФ на випадок, якщо вона вирішить вторгнутися до України.

– За оновленими даними розвідки, Росія зберігає значну військову присутність, яка може вчинити вторгнення без подальшого попередження, – йдеться в описі до відео.

Міноборони Британії додало, що президент РФ Володимир Путін все ще може запобігти конфлікту і “зберегти мир”, не згадуючи при цьому тимчасову окупацію Кримського півострова і воєнні дії в ОРДЛО.

INTELLIGENCE UPDATE: We have seen no evidence that Russian forces are withdrawing from Ukrainian border regions. Russia retains a significant military presence that can conduct an invasion without further warning. pic.twitter.com/qTYrItLxCf — Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) February 17, 2022

Офіційної реакції українського міністерства оборони на цю інформацію поки немає. Факти ICTV направили запит до міністра Олексія Резнікова з проханням прокоментувати дані британської розвідки. У разі отримання відповіді ми опублікуємо її в цьому або окремому матеріалі на нашому сайті.

Нагадаємо, 17 лютого на тлі російської ескалації на Донбасі США та Британія повторили свої попередження про те, що висока ймовірність нового вторгнення Росії в Україну найближчими днями збережеться.