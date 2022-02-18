Госсекретарь США Энтони Блинкен во время Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что обстрелы на Донбассе, которые фиксируются в последние 48 часов – это часть российского сценария.

Он уточнил, что действия РФ направлены на то, чтобы создать ложные провокации, которые оправдали бы начало нового полномасштабного нападения России на Украину в ответ на эти провокации.

– Мы делаем все возможное, чтобы прояснить, что существует дипломатический путь, что различия должны быть решены через диалог, через дипломатию. И мы глубоко обеспокоены, что это не тот путь, который Россия избрала, – добавил Блинкен.

По словам госсекретаря США, на это указывают уроки истории – 2014 год в Украине и 2008 в Грузии, а также то, что Кремль так и не отвел свои войска с украинских границ и временно оккупированных территорий.