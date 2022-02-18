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Факты / Мир

Российские провокации и дезинформация могут перейти в эскалацию против Украины – Бербок

Анастасия Гевко редактор ленты
Прапор Німеччини

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок во время Мюнхенской конференции по безопасности-2022 предупредила, что Россия может перейти от провокаций и дезинформации к эскалации против Украины.

– Провокация и дезинформация могут превратиться в эскалацию. Я очень ясно заявляю, что мы не будем играть в эту игру. Напротив, всеми нашими усилиями мы работаем над поиском конструктивных решений кризиса в нормандском формате, с ЕС и НАТО, – сказала Бербок 18 февраля.

Она напомнила, что Украина и ее граждане имеют право на самостоятельный свободный выбор того, какое будущее выбрать. 

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Фото: Depositphotos

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