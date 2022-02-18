Держсекретар США Ентоні Блінкен під час Мюнхенської конференції з безпеки заявив, що обстріли на Донбасі, які фіксуються останні 48 годин – це частина російського сценарію.

Він уточнив, що дії РФ спрямовані на те, щоб створити помилкові провокації, які б виправдали початок нового повномасштабного нападу Росії на Україну у відповідь на ці провокації.

– Ми робимо все можливе, щоб прояснити, що існує дипломатичний шлях, що розбіжності мають бути вирішені через діалог, через дипломатію. І ми глибоко занепокоєні, що це не той шлях, який обрала Росія, – додав Блінкен.

За словами держсекретаря США, на це вказують уроки історії – 2014 рік в Україні та 2008 у Грузії, а також те, що Кремль так і не забрав свої війська з українських кордонів та тимчасово окупованих територій.