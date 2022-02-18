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Факты / Мир

Чехия может выдать Украине россиянина-участника оккупации Крыма – посол

Анастасия Гевко редактор ленты
Чехия может выдать Украине россиянина-участника оккупации Крыма – посол

Пражский городской суд решил разрешить выдачу Украине гражданина РФ, который активно участвовал в оккупации Крыма – Александра Франчетти.

Об этом на своей странице в Twitter написал посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис.

Он уточнил, что сторона защиты собирается подать апелляцию в Верховный суд, а остаточное решение по этому делу примет министр юстиции Чехии. 

По его словам, хоть это решение чешского суда и не окончательная точка в данном деле, однако это важный шаг на пути привлечения россиянина к ответственности.

Напомним, в прошлом году Франчетти задержали в аэропорту Праги чешские правоохранительные органы. Запрос на задержание подали украинские правоохранители.

Украина подозревает его в участии в незаконных действиях, которые привели ко временной оккупации Крымского полуострова Российской Федерацией. 

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Фото: Pixabay

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