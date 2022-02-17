Резников заявил, что Украина не откажется от идеи вступления в НАТО, несмотря на шантаж РФ

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Украина не откажется от идеи вступления в Североатлантический альянс, чего хотят в Российской Федерации. Об этом он сказал в интервью изданию РБК-Украина.

На вопрос, может ли Украина рассмотреть вопрос отказа от потенциального членства в НАТО, Резников ответил:

– Нет, я впервые слышу о такой опции. В нашей Конституции вступление в НАТО записано как наше намерение и план. Я проверяю социологические исследования: на сегодняшний день большинство украинцев — за вступление в НАТО. Соответственно, это будет отражаться в парламенте. От этого будет отталкиваться и президент, ведь он тоже избирается народом. Поэтому никаких изменений на столе быть не может.

Резников подчеркнул, что у Украины был внеблоковый статус в 2014 году, что не помешало РФ оккупировать украинский полуостров Крым и часть востока Украины.

Он также обратил внимание, что Россия ранее заявляла, что в НАТО нельзя брать новые страны, так как это угроза Москве. Но, как отметил министр, “россияне сами стали приближаться к границам НАТО”.

— Они проводят учения в Беларуси, а это буквально на границе с Польшей и Литвой – странами НАТО. Они оккупируют Черное море, там находятся Болгария и Румыния – тоже страны НАТО. То есть они сами идут, не строя никаких буферных зон. Поэтому они снова лукавят здесь. Второй посыл вообще вызывает умиление. Ранее говорили, что никого нельзя принимать в НАТО и нужно вернуть все в состояние 1991 года, потому что НАТО нападет. Теперь они говорят, что нельзя брать Украину, потому что она станет для России опасна, — констатировал Резников.

Министр также отметил, что Москве следует забыть о желании возвращения Советского Союза или империи, и обратил внимание на российские нарративы о придуманном ими “нападении” со стороны Украины.

– Мы не претендуем на ваши территории. Мы претендуем на свои территории, которые вы у нас оттяпали, и которые вы вернете мирным путем. Причем, еще ваши поколения заплатят нам за это огромные деньги в виде контрибуции. Международное право никуда не денется. Это все произойдет – поверьте мне. Но не забывайте, мы готовы и будем себя защищать, – заявил министр.

Комментируя “инсайды” западных СМИ о планах России по повторному вторжению на территорию нашего государства, Резников уверил, что правительство следит за изменениями на границе Украины и сверяет с данными, которые предоставляет разведка партнеров и союзников.

Резников призвал украинцев сохранять спокойствие и устойчивость, проверять любую информацию и доверять официальным источникам (Минобороны, ВСУ, СБУ, Нацполиции и другим правоохранительным органам).

Министр также указал, что украинская разведка пока не подтвердила факт, что Россия увела войска от государственных границ Украины. Накануне Минобороны РФ опубликовало видео, на котором вроде как часть войск, участвовавших в учениях на территории временно оккупированного Крыма, возвращаются через Керченский мост в места постоянной дислокации.