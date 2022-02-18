Україна – серед топ-тем: Ішінгер на відкритті Мюнхенської конференції

У п’ятницю, 18 лютого, стартувала Мюнхенська конференція, серед основних тем якої – ескалація РФ на українському держкордоні. Про це під час промови на відкритті заявив глава Мюнхенської конференції з безпеки Вольфганг Ішингер.

– Я дуже радий участі українських гостей, президента Зеленського. Мені дуже шкода, що російський уряд вирішив використати НАТО для виправдання своєї позиції, – заявив він.

Ішингер додав, що канцлер ФРН Олаф Шольц під час відвідування Москви заявив, що це обов’язок Німеччини – працювати над тим, щоб запобігти війні.

– Давайте візьмемося до роботи, – закликав він.

Глава додав, що “всі думки” можуть і мають бути представлені на Мюнхенській конференції.