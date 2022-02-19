Хтось бреше: Зеленський розпочав виступ на Мюнхенській конференції

Президент України Володимир Зеленський розпочав свій виступ на Мюнхенській конференції з безпеки-2022.

– Україна хоче миру, Європа хоче миру. Світ каже, що не хоче воювати, а РФ – що не хоче нападати. Хтось із нас бреше, – сказав президент.

Він повідомив, що кілька днів тому був на лінії розмежування “між миром та війною”, де з одного боку дитячий садок – а з іншого снаряд, який у нього потрапив.

– З одного боку школа – а з іншого снаряд, що влетів у шкільний двір, а поряд – тридцять дітей, які йдуть не до НАТО, а на уроки до школи, – заявив Зеленський.

За його словами, навіть діти розуміють, що обстріл ведеться не з боку Києва.

– Невже світ забув свої помилки ХХ століття. До чого призвело умиротворення агресора? – наголосив глава України.

Президент заявив, що у ХХІ столітті в Європі знову йде війна і знову помирають люди, але триває вона довше, ніж Друга світова. За його словами, світ дійшов до найбільшої безпекової кризи з часів Холодної війни.