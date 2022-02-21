Поддерживаемые Россией боевики обстреляли город Луганск из тяжелого вооружения.

Как сообщили в штабе ООС, обстрелы боевиков были произведены из населенного пункта Лобачево.

В штабе сообщается, что 20 февраля, около 21 часа, боевики совершили очередную провокацию с целью обвинения украинских военных.

— Агрессор открыл огонь из тяжелого вооружения, из района населенного пункта Лобачево в направлении Луганска, — говорится в сообщении.

В штабе сообщили, что при отсутствии каких-либо агрессивных действий со стороны украинских защитников, захватчики сами подрывают объекты инфраструктуры на оккупированных территориях и совершают хаотические обстрелы населенных пунктов.

— Очевидно, что противник продолжает использование своих пропагандистских методов ведения информационной войны с целью обвинения Вооруженных Сил Украины и нагнетания ситуации, — говорится в сообщении.

Украинские военные заявили, что такими действиями оккупанты в очередной раз продемонстрировали свое циничное и безразличное отношение к жизни и здоровью мирных жителей.

Командование ООС подчеркнуло, что подразделения Объединенных сил неукоснительно соблюдают Минские договоренности и нормы международного гуманитарного права.

— Следовательно, заявления о якобы обстрелах населенных пунктов со стороны Вооруженных Сил Украины являются откровенной ложью и провокацией, ответственность за которую несет страна-оккупант, — говорится в сообщении.

Напомним, в последние дни на Донбассе наблюдается обострение. Незаконные вооруженные формирования, поддерживаемые со стороны РФ, произвели более 50 обстрелов в течение 17 и 18 февраля. В течение 19 февраля было совершено 136 обстрелов.

После этого, 20 февраля, министр обороны Алексей Резников заявил, что в ближайшие дни Украине придется испытать наибольшее давление со стороны РФ.