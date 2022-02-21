Підтримувані Росією окупанти обстріляли місто Луганськ з важкого озброєння.

Як повідомили у штабі ООС, обстріли бойовиків були здійснені з населеного пункту Лобачеве.

У штабі повідомляється, що 20 лютого, близько 21 години, бойовики здійснили чергову провокацію з метою звинувачення українських військових.

– Агресор відкрив вогонь з важкого озброєння, з району населеного пункту Лобачеве в напрямку Луганська, – йдеться у повідомленні.

У штабі повідомили, що за відсутності будь-яких агресивних дій з боку українських захисників, загарбники самі підривають об’єкти інфраструктури на окупованих територіях та здійснюють хаотичні обстріли населених пунктів.

– Очевидним є те, що противник продовжує використання своїх пропагандистських методів ведення інформаційної війни з метою звинувачення Збройних Сил України та нагнітання ситуації, – йдеться у повідомленні.

Українські військові заявили, що такими діями окупанти вкотре продемонстрували своє цинічне та байдуже ставлення до життя й здоров’я мирних мешканців.

Командування ООС наголосило, що підрозділи Об’єднаних сил неухильно дотримуються Мінських домовленостей та норм міжнародного гуманітарного права.

– Відтак, заяви про нібито обстріли населених пунктів з боку Збройних Сил України є відвертою брехнею та провокацією, відповідальність за яку несе країна – окупант, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, протягом останніх днів на Донбасі спостерігається загострення. Незаконні збройні формування, що підтримуються з боку РФ, здійснили понад 50 обстрілів протягом 17 та 18 лютого. Протягом 19 лютого було здійснено вже 136 обстрілів.

Після цього, 20 лютого, міністр оборони Олексій Резніков заявив, що протягом найближчих днів Україні доведеться відчути найбільший тиск з боку РФ.