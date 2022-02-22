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Факты / Мир

Байден сегодня даст пресс-конференцию о ситуации между Украиной и Россией

Анастасия Гевко редактор ленты
Джо Байден

Во вторник, 22 февраля, президент США Джо Байден должен представить обновленную информацию по ситуации между Украиной и Россией.

В анонсе указано, что заявление запланировано на 14.00 по Вашингтону (21.00 по Киеву).

При этом плановый брифинг пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки перенесли на 16.00 (23.00 по Киеву).

По данным иностранных СМИ, Белый дом должен объявить о новых санкциях против Российской Федерации, которые связаны с тем, что президент РФ приказал ввести войска в ОРДЛО после признания так называемых ЛНР и ДНР, которые являются временно оккупированными территориями на востоке Украины, “независимыми”.

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Фото: Getty Images

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