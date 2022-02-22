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Байден сьогодні дасть пресконференцію щодо ситуації між Україною та Росією

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Джо Байден

У вівторок, 22 лютого, президент США Джо Байден має надати оновлену інформацію щодо ситуації між Україною та Росією.

В анонсі зазначено, що заява запланована на 14.00 за Вашингтоном (21.00 за Києвом).

При цьому плановий брифінг прессекретаря Білого дому Джен Псакі перенесли на 16:00 (23:00 за Києвом).

За даними іноземних ЗМІ, Білий дім має оголосити про нові санкції проти Російської Федерації, які пов’язані з тим, що президент РФ наказав ввести війська до ОРДЛО після визнання так званих ЛНР та ДНР, які є тимчасово окупованими територіями на сході України, “незалежними”.

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Фото: Getty Images

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