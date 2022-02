Глава Єврокомісії попередила про посилення санкцій, якщо РФ загострить конфлікт

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн попереджає, що в тому випадку, якщо РФ загострить конфлікт з Україною, на неї чекають нові посилені санкції. Про це вона заявила у вівторок, 22 лютого.

Глава Єврокомісії наголосила, що саме Росія сфабрикувала цю кризу, а також – що саме Москва відповідає за нинішню ескалацію.

Вона додала, що Північний потік-2 необхідно оцінювати з огляду на безпеку енергопостачання для всієї Європи.

I welcome the EU countries’ agreement on new sanctions against Russia.

Russia has manufactured this crisis and is responsible for the current escalation.

We will now quickly finalise the sanctions package, in coordination with our partners. https://t.co/k7E8pSZbfH

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 22, 2022