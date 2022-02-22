Глава Єврокомісії попередила про посилення санкцій, якщо РФ загострить конфлікт

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн попереджає, що в тому випадку, якщо РФ загострить конфлікт з Україною, на неї чекають нові посилені санкції. Про це вона заявила у вівторок, 22 лютого.
– Заходи, до яких ми сьогодні вдаємося, є відповіддю на агресивну поведінку Росії… якщо Кремль загострить цю кризу, то ми не забаримося вжити нових заходів, – заявила вона.
Глава Єврокомісії наголосила, що саме Росія сфабрикувала цю кризу, а також – що саме Москва відповідає за нинішню ескалацію.
Вона додала, що Північний потік-2 необхідно оцінювати з огляду на безпеку енергопостачання для всієї Європи.
– Ми все ще надто залежні від російського газу. Ми повинні стратегічно диверсифікувати наших постачальників та масово інвестувати у відновлювані джерела енергії, – закликала фон дер Ляйєн.
I welcome the EU countries’ agreement on new sanctions against Russia.
Russia has manufactured this crisis and is responsible for the current escalation.
We will now quickly finalise the sanctions package, in coordination with our partners. https://t.co/k7E8pSZbfH
— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 22, 2022