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Глава Єврокомісії попередила про посилення санкцій, якщо РФ загострить конфлікт

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Урсула фон дер Ляєн

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн попереджає, що в тому випадку, якщо РФ загострить конфлікт з Україною, на неї чекають нові посилені санкції. Про це вона заявила у вівторок, 22 лютого.

– Заходи, до яких ми сьогодні вдаємося, є відповіддю на агресивну поведінку Росії… якщо Кремль загострить цю кризу, то ми не забаримося вжити нових заходів, – заявила вона.

Глава Єврокомісії наголосила, що саме Росія сфабрикувала цю кризу, а також – що саме Москва відповідає за нинішню ескалацію.

Вона додала, що Північний потік-2 необхідно оцінювати з огляду на безпеку енергопостачання для всієї Європи.

– Ми все ще надто залежні від російського газу. Ми повинні стратегічно диверсифікувати наших постачальників та масово інвестувати у відновлювані джерела енергії, – закликала фон дер Ляйєн.

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Фото: Depositphotos

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