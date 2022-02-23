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Факты / Украина

23 февраля в Украине стартует призыв резервистов: в ВСУ рассказали детали

Татьяна Забожко редактор ленты
Військовий

23 февраля начинается призыв резервистов на военную службу по приказу президента Украины Владимира Зеленского.

Призыву будут подлежать резервисты от 18 до 60 лет. Это будут как офицеры, так и рядовой, сержантский состав.

Максимальный срок службы – один год.

Резервисты оперативного резерва первой очереди будут проходить службу в тех воинских частях и по той специальности, в которых они проходили службу до этого и подписали контракт для прохождения службы в оперативном резерве первой очереди (ОР-1).

– Например, во время предыдущей службы военнослужащий был водителем-механиком в воинской части А0000, поэтому будут призывать его в эту же часть, на эту же военно-учетную специальность, – поясняют в Командовании Медицинских сил ВСУ.

За призванными резервистами будет сохраняться рабочее место и среднемесячная заработная плата.

Кто такие резервисты первой очереди оперативного резерва

Это военнослужащие, которые:

  • освобождаются от срочной военной службы, военной службы по призыву во время мобилизации, на особый период,
  • по своим профессионально-психологическим характеристикам и состоянию здоровья пригодны к службе в военном резерве,
  • соответствуют установленным требованиям прохождения службы в военном резерве,
  • приобрели определенную военную учетную специальность.

Порядок призыва резервистов

В Украине призвать резервистов на военную службу в особый период без объявления мобилизации могут в течение суток.

Это предусмотрено законом О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования отдельных вопросов выполнения воинской обязанности и ведения воинского учета.

Право объявить о таком призыве имеет президент Украины – Верховный Главнокомандующий ВСУ.

О старте призыва резервистов в особый период президент Владимир Зеленский объявил во время видеообращения 22 февраля.

В то же время глава государства уточнил, что пока потребности в общей мобилизации нет.

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Источник: Командование медицинских сил Вооруженных сил Украины

Фото: Dreamstime

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