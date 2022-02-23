23 февраля начинается призыв резервистов на военную службу по приказу президента Украины Владимира Зеленского.

Призыву будут подлежать резервисты от 18 до 60 лет. Это будут как офицеры, так и рядовой, сержантский состав.

Максимальный срок службы – один год.

Резервисты оперативного резерва первой очереди будут проходить службу в тех воинских частях и по той специальности, в которых они проходили службу до этого и подписали контракт для прохождения службы в оперативном резерве первой очереди (ОР-1).

– Например, во время предыдущей службы военнослужащий был водителем-механиком в воинской части А0000, поэтому будут призывать его в эту же часть, на эту же военно-учетную специальность, – поясняют в Командовании Медицинских сил ВСУ.

За призванными резервистами будет сохраняться рабочее место и среднемесячная заработная плата.

Кто такие резервисты первой очереди оперативного резерва

Это военнослужащие, которые:

освобождаются от срочной военной службы, военной службы по призыву во время мобилизации, на особый период,

по своим профессионально-психологическим характеристикам и состоянию здоровья пригодны к службе в военном резерве,

соответствуют установленным требованиям прохождения службы в военном резерве,

приобрели определенную военную учетную специальность.

Порядок призыва резервистов

В Украине призвать резервистов на военную службу в особый период без объявления мобилизации могут в течение суток.

Это предусмотрено законом О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования отдельных вопросов выполнения воинской обязанности и ведения воинского учета.

Право объявить о таком призыве имеет президент Украины – Верховный Главнокомандующий ВСУ.

О старте призыва резервистов в особый период президент Владимир Зеленский объявил во время видеообращения 22 февраля.

В то же время глава государства уточнил, что пока потребности в общей мобилизации нет.

Источник: Командование медицинских сил Вооруженных сил Украины