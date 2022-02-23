Вечером 22 февраля президент Владимир Зеленский заявил, что в ближайшее время в Украине начнется призыв резервистов в особый период.

Он заверил, что нужды в общей мобилизации пока нет, а речь идет исключительно о гражданах, отнесенных в оперативный резерв.

Кроме этого, в ближайшее время состоится учебное собрание резервистов системы терробороны.

Закон, позволяющий совершать призыв на военную службу резервистов без мобилизации в особый период, президент Украины подписал в апреле 2021 года.

Документ предусматривает новый вид военной службы – военная служба по призыву лиц из числа резервистов в особый период.

Но что такое оперативный резерв и кого из украинцев это коснется – читайте в материале Фактов ICTV.

Оперативный резерв в особый период

В особый период на новый вид военной службы могут быть призваны граждане Украины, заключившие контракты о прохождении службы в военном резерве и/или отнесенные к военному оперативному резерву.

Нормы закона определяют не только категории резервистов, но и основные задачи и порядок проведения призыва.

Кроме того, в документе прописана уголовная ответственность за уклонение от призыва в особый период.

Особенности проведения призыва будет определяться Генеральным штабом Вооруженных Сил Украины. Для оперативного доукомплектования резервистами соответствующих воинских частей будут определяться категории резервистов (с контрактами службы в резерве или военного оперативного резерва), механизмы и способы их призыва.

На граждан, призываемых из числа резервистов в особый период, будут распространяться те же трудовые, социально-правовые и образовательные гарантии, которые предусмотрены для мобилизованных лиц.

В частности, закрепляются гарантии в содействии трудоустройству молодым людям в течение шести месяцев после окончания или прекращения обучения или службы.

Сколько украинцев могут призвать?

Весной прошлого года, комментируя принятый Верховной Радой законопроект по укомплектованию ВСУ резервистами, бывший главнокомандующий Вооруженными силами генерал-полковник Руслан Хомчак сказал, что благодаря закону можно в кратчайшие сроки, за несколько дней нарастить силы на сотни тысяч военнослужащих. Эти военные уже подготовлены, они прошли войну и имеют опыт военного дела.

В то же время Руслан Хомчак не назвал точное количество граждан, которые могут быть привлечены согласно законопроекту.

Уже в январе этого года народный депутат Федор Вениславский, который является членом Комитета по вопросам нацбезопасности и обороны, заявил, что в случае обострения агрессии со стороны РФ Украина сможет призвать от 300 до 400 тыс. граждан, имеющих опыт ведения боевых действий.

Он отметил, что в случае полномасштабного вторжения России избежать полноценной мобилизации будет невозможно. Однако будут мобилизовать узкий круг специалистов, обеспечивающих обороноспособность армии.

Что еще?

16 февраля президент Украины внес изменения в положение о прохождении гражданами Украины службы в военном резерве ВСУ.

Главные изменения предусматривают, что граждане, проходящие службу в военном резерве в добровольном порядке, а в особый период лица, уволенные с военной службы, – в обязательном порядке (если отвечают всем требованиям службы).

В частности, согласно документу резервисты будут вызываться на службу командирами или начальниками воинских частей во взаимодействии с руководителями соответствующих территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

Командиры воинских частей и руководители ТЦК и СП информируют работодателей резервистов, а также райгосадминистрации, органы местного самоуправления о целях и возможных сроках привлечения резервистов к исполнению обязанностей в военном резерве или призыва на военную службу.

Источники: Радио Свобода, Генштаб ВСУ