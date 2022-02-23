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Факты / Украина / Общество

Зеленский издал указ о призыве резервистов в особый период

Наташа Тарчевська редактор ленты
Зеленский издал указ о призыве резервистов в особый период

В ближайшее время в Украине начнется призыв резервистов в особый период. Это произойдет впервые с момента принятия соответствующего закона.

Об этом вечером 22 февраля во время своего видеообращения заявил президент Владимир Зеленский. Он заверил, что сейчас надобности в общей мобилизации нет.

— Мной, как Верховным Главнокомандующим Вооруженными Силами Украины, издан указ о призыве резервистов в особый период. Мы должны повысить готовность украинской армии ко всем возможным изменениям в оперативной обстановке, — сообщил он.

Владимир Зеленский подчеркнул, что речь идет исключительно о гражданах из оперативного резерва. Кроме этого, в ближайшее время состоится учебное собрание резервистов системы теробороны.

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Закон, позволяющий призывать на военную службу резервистов без мобилизации в особый период, президент подписал в апреле 2021 года.

Документом был введен новый вид военной службы – военная служба по призыву лиц из числа резервистов в особый период.

Нормы этого закона определяют не только категории резервистов, но и основные задачи и порядок проведения призыва. Кроме того, в документе прописана уголовная ответственность за уклонение от призыва в особый период.

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