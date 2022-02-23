23 лютого розпочинається призов резервістів на військову службу за наказом президента України Володимира Зеленського.

Призову підлягатимуть резервісти від 18 до 60 років. Це будуть як офіцери, так і рядовий, сержантський склад.

Максимальний термін служби – один рік.

Резервісти оперативного резерву першої черги проходитимуть службу в тих військових частинах і за тим фахом, в яких вони проходили службу до цього та підписали контракт для проходження служби в оперативному резерві першої черги (ОР-1).

– Наприклад, під час попередньої служби військовослужбовець був водієм-механіком у військовій частині А0000, тому призиватимуть його в цю ж частину, на цю ж військово-облікову спеціальність, – пояснюють у Командуванні Медичних сил ЗСУ.

За призваними резервістами зберігатиметься робоче місце та середньомісячна заробітна плата.

Хто такі резервісти першої черги оперативного резерву

Це військовослужбовці, які:

звільняються зі строкової військової служби, військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період,

за своїми професійно-психологічними характеристиками та станом здоров’я придатні до служби у військовому резерві,

відповідають встановленим вимогам проходження служби у військовому резерві,

набули певної військової облікової спеціальності.

Порядок призову резервістів

В Україні призвати резервістів на військову службу в особливий період без оголошення мобілізації можуть протягом доби.

Це передбачено законом Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань виконання військового обов’язку та ведення військового обліку.

Право оголосити про такий призов має президент України – Верховний Головнокомандувач ЗСУ.

Про старт призову резервістів у особливий період президент Володимир Зеленський оголосив під час відеозвернення 22 лютого.

Водночас глава держави уточнив, що наразі потреби в загальній мобілізації немає.

Джерело: Командування Медичних сил Збройних сил України