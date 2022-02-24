В настоящее время Вооруженные силы Украины противостоят российским войскам, которые вторглись в наше государство. Боевые действия происходят практически по всему периметру украинских границ.

Об этом сообщил сегодня на брифинге советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

– Что касается наших военных, то идут бои практически по всему периметру наших границ, – подчеркнул Подоляк.

Он добавил, что жители РФ не знают достоверной информации о военном вторжении в Украину.

– Россияне не знают того, что происходит в Украине. Им российская пропаганда говорит, что происходят небольшие локальные бои, чтобы заставить Украину отойти на административные границы Луганской и Донецкой областей. То есть россияне и близко не знают, что происходит бомбардировка мирных крупных городов, городов-миллионников, — отметил Подоляк.

По его словам, сейчас Россия пытается разрушить не только военную инфраструктуру Украины, но частично гражданскую, а также посеять максимальную панику.

При этом Подоляк заверил, что ситуация управляема.

– Безусловно, РФ сейчас не будет идти ни на какие переговоры. Они приняли для себя роковое решение и попытаются молниеносно доиграть это решение, пока их не заставят понести какую-то ответственность и сесть за стол переговоров, — заявил он.