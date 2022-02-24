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Факты / Украина / Общество

Войска РФ хотят проникнуть в правительственный квартал — Подоляк

Евгения Шапоренко журналист раздела Lifestyle
Войска РФ хотят проникнуть в правительственный квартал — Подоляк

Существует возможность попытки российских захватчиков проникнуть в правительственный квартал, расположенный в Киеве.

Об этом сообщил советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

— Возможно точечное десантирование. В настоящее время идут бои в Гостомеле. Возможна попытка проникнуть в правительственный квартал. Потому что, я уже говорил, одна из целей РФ – убрать высшее руководство страны, – отметил Подоляк.

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Также он обратился к присутствующим на брифинге журналистам. Подоляк призвал их в целях безопасности продолжить работу из редакций своих изданий.

Кроме того, он добавил, сейчас идут бои в Сумской, Харьковской, Херсонской, Одесской областях, на Юге и Востоке Украины.

Подоляк убеждает, что тактика врага сейчас ясна.

– Тактика россиян полностью уже ясна: они хотят отсечь часть Украины. Там они входят масштабными колоннами. Вооруженные силы Украины там работают достаточно эффективно и наносят большие потери россиянам, – отметил он.

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