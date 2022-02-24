Страна-агрессор Россия, напав на Украину, преследует две цели: захват территорий и ликвидация высшего политического руководства. Таким образом РФ хочет спровоцировать панику внутри нашего государства.

Об этом заявил на брифинге советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

По его словам, сейчас идут жесткие бои в Сумской, Харьковской, Херсонской, Одесской областях, на Юге и Востоке Украины.

– Тактика россиян полностью понятна: они хотят отсечь часть Украины. И там они входят масштабными колоннами. Вооруженные силы Украины там работают достаточно эффективно и наносят большие потери россиянам, – отметил он.

По словам Подоляка, российский агрессор предпринял попытку дестабилизировать ситуацию в ряде крупных городов Украины: прежде всего в Харькове и Киеве.

– И ключевая задача россиян, уже сейчас это понятно, – это убрать высшее руководство страны, создать максимальную панику… То есть две тактические цели. Первая – это забрать часть территории: на востоке, чуть выше (Сумы, Харьков) и юг. И нанести максимально мощный удар по руководству страны, таким образом, спровоцировать беспорядок и невозможность управления страной. Это ключевые задачи, — подчеркнул Подоляк.

Михаил Подоляк также заявил, что существует вероятность попытки российских захватчиков проникнуть в правительственный квартал в Киеве. По его словам, речь может идти о “точечном десантировании”.