Станом на зараз Збройні сили України протистоять російським військам, які вторглися в нашу державу. Бойові дії відбуваються практично на всьому периметрі українських кордонів.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк.

– Що стосується наших військових, то йдуть бої практично по всьому периметру наших кордонів, – наголосив Подоляк.

Він додав, що жителі РФ не знають достовірної інформації про військове вторгнення в Україну.

– Росіяни не знають того, що відбувається в Україні. Їм пропаганда російська каже, що відбуваються невеликі локальні бої, щоб змусити Україну відійти на адміністративні кордони Луганської та Донецької областей. Тобто росіяни і близько не знають, що відбувається бомбардування мирних великих міст, міст-мільйонників, – зазначив Подоляк.

За його словами, зараз Росія намагається зруйнувати не лише військову інфраструктуру України, а й частково цивільну, а також посіяти максимальну паніку.

При цьому Подоляк запевнив, що ситуація керована.

– Безумовно, РФ зараз не буде йти ні на які переговори. Вони ухвалили для себе фатальне рішення і спробують блискавично дограти це рішення, поки їх не примусять понести якусь відповідальність та сісти за стіл переговорів, – заявив він.