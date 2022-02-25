Кабинет министров принял необходимые решения по финансированию критического импорта в Украину.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе пресс-брифинга.

– Мы приняли необходимые распоряжения для проведения платежей по перечню товаров так называемого критического импорта – товаров, которые критически необходимы государству для обеспечения жизнедеятельности ВСУ, жизнедеятельности в условиях военного положения, – сказал он.

Денис Шмыгаль добавил, что финансово-экономический блок правительства работает вместе с Нацбанком для осуществления платежей по так называемому перечню критического импорта.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день правительство работает ответственно, а президент Владимир Зеленский в полной мере руководит ВСУ.

– Мы будем работать круглосуточно, чтобы наши военные были обеспечены, чтобы наша экономика работала на нужды нашей армии, – сказал Денис Шмыгаль.

Ранее премьер Шмыгаль заявил, что правительство Украины сейчас работает в Киеве согласно военным протоколам. Эвакуация чиновников не планируется.