Кабінет міністрів України продовжує працювати в українській столиці, ніхто з урядовців та чиновників не має планів залишати свої робочі місця.

Як заявив під час пресбрифінгу прем’єр-міністр Денис Шмигаль, інформація про евакуацію українського уряду не відповідає дійсності.

– Я як прем’єр-міністр працюю разом із президентом України в Києві. Уряд України працює в Києві та на території України, відповідно до протоколів воєнного часу. Ніхто з нас не планує покидати свої робочі місця,– наголосив прем’єр.

Перед цим український президент Володимир Зеленський підписав указ про створення на базі облдержадміністрацій (ОДА) військових адміністрацій.