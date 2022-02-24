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Факти / Україна

Уряд України працює у столиці, евакуація не планується – Шмигаль

Ілля Нежигай редактор стрічки
Уряд України працює у столиці, евакуація не планується – Шмигаль

Кабінет міністрів України продовжує працювати в українській столиці, ніхто з урядовців та чиновників не має планів залишати свої робочі місця.

Як заявив під час пресбрифінгу прем’єр-міністр Денис Шмигаль, інформація про евакуацію українського уряду не відповідає дійсності.

– Я як прем’єр-міністр працюю разом із президентом України в Києві. Уряд України працює в Києві та на території України, відповідно до протоколів воєнного часу. Ніхто з нас не планує покидати свої робочі місця,– наголосив прем’єр.

Перед цим український президент Володимир Зеленський підписав указ про створення на базі облдержадміністрацій (ОДА) військових адміністрацій.

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