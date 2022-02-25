Уряд ухвалив необхідні рішення щодо фінансування критичного імпорту в Україну.
Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час пресбрифінгу.
– Ми ухвалили необхідні розпорядження для проведення платежів за переліком товарів так званого критичного імпорту – товарів, які критично необхідні державі для забезпечення життєдіяльності ЗСУ, життєдіяльності в умовах воєнного стану, – сказав він.
Денис Шмигаль додав, що фінансово-економічний блок уряду працює разом з Нацбанком задля здійснення платежів за так званим переліком критичного імпорту.
Він наголосив, що на сьогодні уряд працює відповідально, а президент Володимир Зеленський повною мірою керує ЗСУ.
– Ми працюватимемо цілодобово, щоб наші військові були забезпечені, щоб наша економіка працювала на потреби нашої армії, – сказав Денис Шмигаль.