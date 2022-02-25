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Факти / Україна

Кабмін проплатив товари критичного імпорту для України – Шмигаль

Ілля Нежигай редактор стрічки
Кабмін проплатив товари критичного імпорту для України – Шмигаль

Уряд ухвалив необхідні рішення щодо фінансування критичного імпорту в Україну.

Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час пресбрифінгу.

– Ми ухвалили необхідні розпорядження для проведення платежів за переліком товарів так званого критичного імпорту – товарів, які критично необхідні державі для забезпечення життєдіяльності ЗСУ, життєдіяльності в умовах воєнного стану, – сказав він.

Денис Шмигаль додав, що фінансово-економічний блок уряду працює разом з Нацбанком задля здійснення платежів за так званим переліком критичного імпорту.

Він наголосив, що на сьогодні уряд працює відповідально, а президент Володимир Зеленський повною мірою керує ЗСУ.

– Ми працюватимемо цілодобово, щоб наші військові були забезпечені, щоб наша економіка працювала на потреби нашої армії, – сказав Денис Шмигаль.

Раніше прем’єр Шмигаль заявив, що уряд України наразі працює в Києві згідно з воєнними протоколами. Евакуації урядовців не плануюється.

Джерело: Офіс президента

Фото: Офіс президента

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