На территории всей Харьковской области вводится комендантский час. В ночное время суток передвижение граждан будет ограничено.

Об этом вечером 24 февраля сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов. Комендантский час в Харьковской области и Харькове будет действовать с 22.00. до 06:00.

— Жителям Харьковщины запрещено в это время находиться на улицах и других общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений личности, — говорится в сообщении.

В то же время Олег Синегубов отметил, что все жители Харьковской области смогут добраться до бомбоубежищ даже в ночное время.

Попытка захвата Харькова

О том, что ВСУ успешно отразили нападение российских войск на въезде в Харьков, сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

Активная фаза боевых действий началась утром 24 февраля в пригороде Харькова на Окружной дороге. В то же утро очевидцы сообщали, что горела российская военная техника, которой нанесли удар украинские защитники.

Перед этим войска РФ успели нанести артиллерийские удары, в результате чего в домах были выбиты окна и повреждены балконы.

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