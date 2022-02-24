Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Факты / Украина

Порты в Мариуполе и Одессе под контролем ВСУ – оперативное командование Юг

Татьяна Забожко редактор ленты
Порты в Мариуполе и Одессе под контролем ВСУ – оперативное командование Юг

Порты в Мариуполе, Одессе и Одесской области находятся под контролем Украины.

– Ситуация контролируемая. По информации ГСЧС, обстрелов не было. Были какие-то взрывы в воздухе, которые проверяются. Повреждения объектов инфраструктуры не было.

Информация о высадке десанта в Одессе и Мариуполе не подтвердилась. Порты – под контролем Украины, – об этом в комментарии журналисту Фактов ICTV сообщил офицер Оперативного командования Юг полковник Владислав Назаров.

По словам полковника, в Одессе сейчас ситуация контролируемая. Работает общественный штаб обороны Одессы и есть взаимодействие с подразделениями ВСУ, Нацполиции, Нацгвардии, ГСЧС и СБУ.

– Есть незначительный ажиотаж на заправках и в магазинах. В целом люди ведут себя спокойно. Паники нет, – говорит Владислав Назаров.

Командование выходило на связь с другими городами Одесской области – Болградом, Измаилом. Там тоже пока все тихо и спокойно. Наблюдается определенный ажиотаж на заправках.

– Прошу всех не поддаваться панике, получать информацию из официальных источников, которые будут оповещать о точной ситуации, которая будет происходить, – призвал офицер Оперативного командования Юг.

Фото: Depositphotos

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка