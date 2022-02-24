Порти в Маріуполі та Одесі під контролем ЗСУ – оперативне командування Південь

Порти в Маріуполі, Одесі та Одеській області перебувають під контролем України.

– Ситуація контрольована. За інформацією ДСНС, обстрілів не було. Були якісь вибухи в повітрі, які перевіряються. Пошкодження об’єктів інфраструктури не було. Інформація про висадку десанту в Одесі та Маріуполі не підтвердилася. Порти – під контролем України, – про це в коментарі журналісту Фактів ICTV повідомив офіцер Оперативного командування Південь полковник Владислав Назаров.

За словами полковника, в Одесі зараз ситуація також контрольована. Працює громадський штаб оборони Одеси та є взаємодія з підрозділами ЗСУ, Нацполіції, Нацгвардії, ДСНС та СБУ.

– Є незначний ажіотаж на заправках та в магазинах. Загалом люди поводяться спокійно. Паніки немає, – говорить Владислав Назаров.

Командування мало зв’язок з іншими містами Одеської області – Болградом, Ізмаїлом. Там теж поки що все тихо та спокійно. Спостерігається лише певний ажіотаж на заправках.