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Факти / Україна

Порти в Маріуполі та Одесі під контролем ЗСУ – оперативне командування Південь

Тетяна Забожко редакторка стрічки
Порти в Маріуполі та Одесі під контролем ЗСУ – оперативне командування Південь

Порти в Маріуполі, Одесі та Одеській області перебувають під контролем України.

– Ситуація контрольована. За інформацією ДСНС, обстрілів не було. Були якісь вибухи в повітрі, які перевіряються. Пошкодження об’єктів інфраструктури не було.

Інформація про висадку десанту в Одесі та Маріуполі не підтвердилася. Порти – під контролем України, – про це в коментарі журналісту Фактів ICTV повідомив офіцер Оперативного командування Південь полковник Владислав Назаров.

За словами полковника, в Одесі зараз ситуація також контрольована. Працює громадський штаб оборони Одеси та є взаємодія з підрозділами ЗСУ, Нацполіції, Нацгвардії, ДСНС та СБУ.

– Є незначний ажіотаж на заправках та в магазинах. Загалом люди поводяться спокійно. Паніки немає, – говорить Владислав Назаров.

Командування мало зв’язок з іншими містами Одеської області – Болградом, Ізмаїлом. Там теж поки що все тихо та спокійно. Спостерігається лише певний ажіотаж на заправках.

– Прошу всіх не піддаватися паніці, отримувати інформацію з офіційних джерел, які сповіщатимуть про точну ситуацію, яка відбуватиметься, – закликав офіцер Оперативного командування Південь.

Фото: Depositphotos

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