Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Факты / Украина

Украина разрывает дипломатические отношения с Россией — Зеленский

Виктория Гирко редактор ленты, кореспондент
Володимир Зеленський

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Об этом на брифинге сообщил президент Владимир Зеленский.

– Это утро вошло в историю, но эта история абсолютно разная для нашей страны и для РФ. Мы разорвали дипломатические отношения с Россией. Украина защищается и не отдаст свою свободу, что бы там ни думали в Москве. Для украинцев независимость и право жить на своей земле согласно своей воле – это самая высокая ценность, — заявил глава государства.

Владимир Зеленский также отметил, что сегодня утром Россия подло и самоубийственно напала на Украину. Он сравнил ее действия с действиями фашистской Германии в годы Второй мировой войны.

Глава государства подчеркнул, что с сегодняшнего дня Украина и Россия оказались по разные стороны мировой истории. По его словам, российское государство стоит на пути зла.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка