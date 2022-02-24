Российские войска атаковали государственную границу Украины со стороны территории Беларуси и РФ.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

– Около 5.00 государственная граница Украины на участке с Российской Федерацией и Республикой Беларусь подверглась атаке со стороны российских войск, поддерживаемых Беларусью, — отмечается в сообщении.

По информации ГПСУ, при атаках на пограничные подразделения, наряды и пункты пропуска враг применяет артиллерию, тяжелую технику и стрелковое оружие.

Атака производится на границе в пределах Луганской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Житомирской областей. Также зафиксирована атака со стороны временно оккупированного Крыма.

Фиксируется и работа диверсионно-разведывательных групп агрессора.

– В зависимости от ситуаций на участках границы пограничники вместе с Вооруженными силами Украины и Национальной гвардией Украины ведут огонь по врагу. По ранениям среди охранников границы информация уточняется, — говорится в сообщении.

Тем временем американский телеканал CNN сообщает, что якобы колонны военной техники въехали в Украину через пограничный переход с Беларусью.

Телеканал сообщает со ссылкой на прямую видеотрансляцию, что это якобы произошло в украинском пограничном пункте пропуска Сеньковка примерно в 6.48. Этот пункт находится на границе Украины с Беларусью и РФ на месте, где сходятся границы трех стран.

Как известно, в ночь на 24 февраля президент России Владимир Путин объявил войну Украине.

В ответ на это президент Украины Владимир Зеленский вводит военное положение на всей территории Украины. Решение должно быть принято Верховной Радой.