Російські війська атакували державний кордон України з боку території Білорусі та РФ.

Про це поінформували в Державній прикордонній службі України.

– Близько 5.00 державний кордон України на ділянці з Російською Федерацією та Республікою Білорусь піддався атаці з боку російських військ, що підтримуються Білоруссю, – зазначається в повідомленні.

За інформацією ДПСУ, під час атак на прикордонні підрозділи, наряди та пункти пропуску ворог застосовує артилерію, важку техніку та стрілецьку зброю.

Атака здійснюється на кордоні в межах Луганської, Сумської, Харківської, Чернігівської та Житомирської областей. Також зафіксована атака з боку тимчасово окупованого Криму.

Фіксується і робота диверсійно-розвідувальних груп агресора.

– В залежності від ситуацій на ділянках кордону прикордонники разом зі Збройними силами України та Національною гвардією України ведуть вогонь по ворогу. Щодо поранень серед охоронців кордону інформація уточнюється, – сказано в повідомлення.

Тим часом американський телеканал CNN повідомляє, що начебто колони військової техніки в’їхали в Україну через прикордонний перехід із Білоруссю.

Телеканал повідомляє із посиланням на пряму відеотрансляцію, що це начебто відбулося в українському прикордонному пункті пропуску Сеньківка приблизно о 6.48. Цей пункт знаходиться на кордоні України з Білоруссю та РФ у місці, де сходяться кордони трьох країн.

Як відомо, в ніч на 24 лютого президент Росії Володимир Путін оголосив війну Україні.

У відповідь на це президент України Володимир Зеленський запроваджує воєнний стан на всій території України. Рішення повинна ухвалити Верховна Рада.