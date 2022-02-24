Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Украины, которым у нас является президент Владимир Зеленский, отдал приказ наносить максимальные потери захватчикам.

Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

— Силы обороны государства, пользуясь правом на самооборону в соответствии со ст.51 Устава ООН, оказывают достойный отпор попыткам противника прорвать границу. Ситуация контролируемая. Российские войска несут потери. Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Украины отдал приказ наносить максимальные потери захватчикам, — сообщил он.

Валерий Залужный напомнил, что сегодня, 24 февраля, в 5.00 вооруженные силы Российской Федерации начали интенсивные обстрелы наших подразделений на востоке, нанесли ракетно-бомбовые удары по аэродромам в Борисполе, Озерном, Кульбакино, Чугуеве, Краматорске, Чернобаевке, а также по военным объектам Вооруженных Сил Украины.

В то же время агрессор начал артиллерийские обстрелы территории и населенных пунктов Украины вдоль государственной границы и на границе с временно оккупированным Крымом.

24 февраля в Министерстве внутренних дел сообщили о начале вторжения войск России на территорию Украины. В ведомстве сообщили, что ракеты нанесли удары по центру военного управления, аэродромам, военным складам в Киеве, Харькове, Днепре. Также враг из артиллерии обстреливает границы.