Верховний головнокомандувач Збройних сил України, яким у нас є президент Володимир Зеленський, віддав наказ наносити максимальних втрат загарбникам.

Про це повідомив Головнгокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

– Сили оборони держави, користуючись правом на самооборону відповідно до ст.51 Статуту ООН, надають гідну відсіч спробам противника прорвати кордон. Ситуація контрольована. Російські війська несуть втрати. Верховний головнокомандувач Збройних сил України віддав наказ наносити максимальних втрат загарбникам, – повідомив він.

Валерій Залужний нагадав, що сьогодні, 24 лютого, о 5.00 збройні сили Російської Федерації розпочали інтенсивні обстріли наших підрозділів на сході, нанесли ракетно-бомбові удари по аеродромах в Борисполі, Озерному, Кульбакіному, Чугуєві, Краматорську, Чорнобаївці, а також по військових об’єктах Збройних сил України.

Водночас агресор розпочав артилерійські обстріли території та населених пунктів України вздовж державного кордону та на межі з тимчасово окупованим Кримом.