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Факты / Украина

В Киевской области ВСУ остановили силы врага на рубеже реки Тетерев: мост разрушен

Юлия Соколова редактор ленты
міст через Тетерів

По состоянию на утро 25 февраля в Киевской области продолжаются бои украинских военнослужащих с российскими оккупантами.

По информации Сухопутных войск ВСУ, Десантно-штурмовые войска сейчас ведут боевые действия вблизи населенных пунктов Дымер и Иванков. Там находится большое количество бронированной техники врага.

Украинским бойцам удалось остановить превосходящие российские силы на рубеже реки Тетерев. Мост через эту реку разрушен.

міст через Тетерів
міст через Тетерів
міст через Тетерів
міст через Тетерів
В Киевской области ВСУ остановили силы врага на рубеже реки Тетерев: мост разрушен / 2 фотографии

Сухопутные войска ВС Украины также предупредили о возможном заходе оккупационных войск в окрестные населенные пункты в районе Ворзеля (Киевская область).

пост ЗСУ

Также есть информация, что оккупанты обустроили на реке Припять понтонный мост, по которому начала двигаться в сторону Киева российская техника. Им противодействует украинская армия.

По информации Генштаба ВСУ, тактическая группа из состава сил обороны сейчас удерживает аэродром Гостомеля, который удалось вчера отстоять во время жестких боев с российским воздушным десантом.

Воздушные силы ВСУ защищают небо над Киевом.

– Так, после 04.00 украинская система противовоздушной обороны не дала долететь двум смертельным подаркам “братьев” в столицу, — отметили в штабе.

Как сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал-лейтенант Валерий Залужный, по состоянию на 00.00 25 февраля ориентировочные потери противника составили: танков – более 30 ед., боевых бронированных машин – до 130 ед., самолетов – 5, вертолетов – 6.

Последние новости о войне РФ против Украины – смотрите в нашей текстовой трансляции.

Источник: Генштаб ВСУ, Сухопутные войска ВСУ

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