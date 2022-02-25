По состоянию на утро 25 февраля в Киевской области продолжаются бои украинских военнослужащих с российскими оккупантами.

По информации Сухопутных войск ВСУ, Десантно-штурмовые войска сейчас ведут боевые действия вблизи населенных пунктов Дымер и Иванков. Там находится большое количество бронированной техники врага.

Украинским бойцам удалось остановить превосходящие российские силы на рубеже реки Тетерев. Мост через эту реку разрушен.

В Киевской области ВСУ остановили силы врага на рубеже реки Тетерев: мост разрушен / 2 фотографии

Сухопутные войска ВС Украины также предупредили о возможном заходе оккупационных войск в окрестные населенные пункты в районе Ворзеля (Киевская область).

Также есть информация, что оккупанты обустроили на реке Припять понтонный мост, по которому начала двигаться в сторону Киева российская техника. Им противодействует украинская армия.

По информации Генштаба ВСУ, тактическая группа из состава сил обороны сейчас удерживает аэродром Гостомеля, который удалось вчера отстоять во время жестких боев с российским воздушным десантом.

Воздушные силы ВСУ защищают небо над Киевом.

– Так, после 04.00 украинская система противовоздушной обороны не дала долететь двум смертельным подаркам “братьев” в столицу, — отметили в штабе.

Как сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал-лейтенант Валерий Залужный, по состоянию на 00.00 25 февраля ориентировочные потери противника составили: танков – более 30 ед., боевых бронированных машин – до 130 ед., самолетов – 5, вертолетов – 6.

Последние новости о войне РФ против Украины – смотрите в нашей текстовой трансляции.

Источник: Генштаб ВСУ, Сухопутные войска ВСУ