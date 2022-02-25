Станом на ранок 25 лютого, в Київській області тривають бої українських військовослужбовців з російськими окупантами.

За інформацією Сухопутних військ ЗСУ, Десантно-штурмові війська зараз ведуть бойові дії поблизу населених пунктів Димер та Іванків. Там перебуває велика кількість броньованої техніки ворога.

Українським бійцям вдалося зупинити переважаючі російські сили на рубежі річки Тетерів. Міст через цю річку зруйновано.

На Київщині ЗСУ зупинили сили ворога на рубежі річки Тетерів: міст зруйновано / 2 фотографии

Сухопутні війська ЗС України також попередили про можливий захід окупаційних військ у навколишні населені пункти в районі Ворзеля (Київська область).

Також є інформація, що окупанти облаштували на річці Прип’ять понтонний міст, яким почала рухатися в бік Києва російська техніка. Їм протистоїть українська армія.

За інформацією Генштабу ЗСУ, тактична група зі складу сил оборони зараз утримує аеродром Гостомеля, який вдалося вчора відстояти під час запеклих боїв із російським повітряним десантом.

Повітряні сили ЗСУ захищають небо над Києвом.

– Так, після 04.00 українська система протиповітряної оборони не дала долетіти двом смертельним подарункам “братів” до столиці, – наголосили в штабі.

Як повідомив головнокомандувач Збройних сил України генерал-лейтенант Валерій Залужний, станом на 00:00 25 лютого, орієнтовні втрати противника склали: танків – понад 30 од., бойових броньованих машин – до 130 од., літаків – 5, вертольотів – 6.​

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Джерело: Генштаб ЗСУ, Сухопутні війська ЗСУ