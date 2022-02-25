Оборона Киева: сложными остаются направления Буча – Гостомель – Ирпень

На подступах к Киеву за последние четыре часа самыми сложными направлениями остаются Буча – Гостомель – Ирпень.

По данным Киевской ОГА, в Буче удалось остановить колонну российской военной техники — враг бросил технику и отступил.

На въезде в Вышгород силы Нацгвардии, Нацполиции и Территориальной обороны отражают наступление оккупантов.

Есть потери среди мирного населения в Полесье, Марьяновке и Гавриловке. В частности, в Марьяновке Вышгородского района в результате авиаудара погибли четыре человека, более 15 ранены. Точное количество жертв уточняется.

Вблизи Борисполя спокойно, никакие боевые действия не ведутся.

Ранее в Офисе президента назвали ситуацию в Киевской области самой опасной, особенно на направлении Дымер – Иванков.

По словам советника председателя ОП Алексея Арестовича, это северо-запад от Киева — российские войска попытаются наступать, чтобы захватить столицу. В то же время он подчеркнул, что десантные механизированные части выставили надежный заслон и уже уничтожили несколько российских вертолетов и по меньшей мере одну колонну боевой техники.