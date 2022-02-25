На тлі наступу російських військ найбільша небезпека зараз розвивається у Київській області – з напрямку Димер-Іванків.

Про це розповів сьогодні на брифінгу радник голови Офісу президента України Олексій Арестович.

– Найбільша небезпека наразі розвивається з напрямку Димер-Іванків. Це північний захід від Києва. Там зараз уже йдуть бої в районах населених пунктів Гостомель, Ворзель та Буча. Російські війська спробують наступати, але там наші десантні механізовані частини виставили надійний заслон, знищено декілька вертольотів противника і щонайменше одна колона бойової техніки. Працювали Джавеліни, – зазначив Арестович.

Він наголосив, що Київ готується до оборони.

У Чернігівській області, за словами Арестовича, наші війська зупинили наступ противника. Зараз там немає активних дій, ворог накопичує резерви.

Аналогічна ситуація і в Сумській області. Там противник також накопичує резерви, перегруповується та готується до спроби подальшого наступу.

– Там надійно тримають оборону, за ці напрямки ми можемо хвилюватися менше, ніж за інші, – запевнив Арестович.

Він додав, що місто Харків тримається, зранку там відбили ще одну атаку, спробу наступу.

Також тримаються українські військовослужбовці в зоні проведення Операції Об’єднаних сил. Зараз ворог там практично не наступає, відбуваються артилерійські “дуелі”, діють диверсійні групи.

– Що стосується Мелітополя – там ситуація неоднозначна. На окраїнах міста є російські війська, які пройшли з Криму, але іншу частину утримують українські військові, які тримають оборону, не дають просуватися далі в бік Маріуполя. Командування знає про цю ситуацію і здійснює там певні заходи зі знешкодження можливого прориву у бік Маріуполя, – наголосив Арестович.

У Херсонській області російські війська пробують перетнути річку Дніпро. Ворог шукає шляхи після того, як був знищений міст.

– Наші війська тримають оборону на правому березі, ситуація керована. І поки говорити, що там противник прорвався чи наступає далі, сенсу немає, – заявив Арестович.

Він уточнив, що зранку було здійснено декілька повітряних ударів, зокрема по місту Київ. Українські сили ППО збили щонайменше дві крилаті ракети, які летіли на столицю, один літак типу Су-27. Льотчик потрапив у полон, його допитують.

Також були удари по аеропорту міста Рівне та аеродрому в Білій Церкві, а також по Василькову. Йдеться про одну-дві ракети, які були спрямовані на ці населені пункти.

Раніше сьогодні повідомлялося, що Десантно-штурмові війська ЗСУ зараз ведуть бойові дії поблизу населених пунктів Димер та Іванків, де перебуває велика кількість броньованої техніки ворога. Українським воїнам вдалося зупинити переважаючі російські сили на рубежі річки Тетерів. Міст через річку зруйновано.

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