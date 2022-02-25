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Факты / Украина

Пропускают только женщин и детей: десятки авто пересекают границу Украины с Молдовой

Наташа Тарчевська редактор ленты
Пропускают только женщин и детей: десятки авто пересекают границу Украины с Молдовой

По состоянию на 15.00 25 февраля десятки автомобилей с украинцами пересекают границу Украины с Молдовой.

По информации корреспондента Фактов ICTV, на пограничном пункте Могилев-Подольский автомобильная очередь длинная, но двигается довольно быстро. Известно, что право пересечь границу имеют только женщины и дети.

Пропускают только женщин и детей: десятки авто пересекают границу Украины с Молдовой / 4 фотографии

— Детям разрешение второго родителя на право покинуть Украину для пересечения границы пока не нужно, — сообщила Фактам ICTV сотрудница пограничного пункта.

Отметим, что женщинам необходимо предъявлять украинский или загранпаспорт, а детям – свидетельство о рождении.

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