По состоянию на 15.00 25 февраля десятки автомобилей с украинцами пересекают границу Украины с Молдовой.

По информации корреспондента Фактов ICTV, на пограничном пункте Могилев-Подольский автомобильная очередь длинная, но двигается довольно быстро. Известно, что право пересечь границу имеют только женщины и дети.

Пропускают только женщин и детей: десятки авто пересекают границу Украины с Молдовой / 4 фотографии

— Детям разрешение второго родителя на право покинуть Украину для пересечения границы пока не нужно, — сообщила Фактам ICTV сотрудница пограничного пункта.

Отметим, что женщинам необходимо предъявлять украинский или загранпаспорт, а детям – свидетельство о рождении.