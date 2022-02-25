Станом на 15.00 25 лютого десятки автомобілів із українцями перетинають кордон України з Молдовою.

За інформацією кореспондента Фактів ICTV, на прикордонному пункті Могилів-Подільський автомобільна черга довга, але рухається досить швидко. Відомо, що право перетнути кордон мають лише жінки та діти.

Пропускають лише жінок і дітей: десятки авто перетинають кордон України з Молдовою / 4 фотографии

– Дітям дозвіл другого із батьків на право покинути Україну для перетину кордону наразі не потрібний, – повідомила Фактам ICTV співробітниця прикордонного пункту.

Зазначимо, що жінкам необхідно пред’являти український або закордонний паспорт, а дітям – свідоцтво про народження.