В сторону Бердянска двигается колонна вражеской техники – горсовет

Жителей Бердянска Запорожской области предупредили о движении колонны российской военной техники в сторону города.

В горсовете не знают, будет ли техника заходить в Бердянск, или пройдет мимо, однако обратились к работодателям с просьбой отпустить всех сотрудников, не задействованных в поддержке городской инфраструктуры, домой.

– Просьба всем сохранять спокойствие. Есть информация, что в сторону Бердянска движется колонна вражеской военной техники. Мы не знаем сейчас, будет ли техника заходить в город или пройдет мимо, – говорится в сообщении.

В мэрии также напомнили адреса временных укрытий:

СОШ №2 (вход со двора); СОШ №3; Городской дворец культуры; Укртелеком (вход с ул. Морской во двор); СОШ №11; БК Райагропромснаб; АЗМОЛ и БК Нефтехимик; ул. Смоленская, 34. Центр туризма; бывшее кафе Рога и копыта (ул. Руденко); Центральный рынок (входы открыты со всех сторон); Гимназия №2; СОШ №4; СОШ №5; СОШ №16; завод Азовкабель (ул. Промышленная, 2И).

Само руководство остается в Бердянске и выполняет свои обязанности. Для связи работают телефоны горячей линии.

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