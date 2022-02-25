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Факты / Украина

В сторону Бердянска двигается колонна вражеской техники – горсовет

Валентина Летяк редактор ленты
В сторону Бердянска двигается колонна вражеской техники – горсовет

Жителей Бердянска Запорожской области предупредили о движении колонны российской военной техники в сторону города.

В горсовете не знают, будет ли техника заходить в Бердянск, или пройдет мимо, однако обратились к работодателям с просьбой отпустить всех сотрудников, не задействованных в поддержке городской инфраструктуры, домой.

– Просьба всем сохранять спокойствие. Есть информация, что в сторону Бердянска движется колонна вражеской военной техники. Мы не знаем сейчас, будет ли техника заходить в город или пройдет мимо, – говорится в сообщении.

В мэрии также напомнили адреса временных укрытий:

  1. СОШ №2 (вход со двора);
  2. СОШ №3;
  3. Городской дворец культуры;
  4. Укртелеком (вход с ул. Морской во двор);
  5. СОШ №11;
  6. БК Райагропромснаб;
  7. АЗМОЛ и БК Нефтехимик;
  8. ул. Смоленская, 34.
  9. Центр туризма;
  10. бывшее кафе Рога и копыта (ул. Руденко);
  11. Центральный рынок (входы открыты со всех сторон);
  12. Гимназия №2;
  13. СОШ №4;
  14. СОШ №5;
  15. СОШ №16;
  16. завод Азовкабель (ул. Промышленная, 2И).

Само руководство остается в Бердянске и выполняет свои обязанности. Для связи работают телефоны горячей линии.

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