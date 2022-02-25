В сторону Бердянска двигается колонна вражеской техники – горсовет

Жителей Бердянска Запорожской области предупредили о движении колонны российской военной техники в сторону города.
В горсовете не знают, будет ли техника заходить в Бердянск, или пройдет мимо, однако обратились к работодателям с просьбой отпустить всех сотрудников, не задействованных в поддержке городской инфраструктуры, домой.
– Просьба всем сохранять спокойствие. Есть информация, что в сторону Бердянска движется колонна вражеской военной техники. Мы не знаем сейчас, будет ли техника заходить в город или пройдет мимо, – говорится в сообщении.
В мэрии также напомнили адреса временных укрытий:
- СОШ №2 (вход со двора);
- СОШ №3;
- Городской дворец культуры;
- Укртелеком (вход с ул. Морской во двор);
- СОШ №11;
- БК Райагропромснаб;
- АЗМОЛ и БК Нефтехимик;
- ул. Смоленская, 34.
- Центр туризма;
- бывшее кафе Рога и копыта (ул. Руденко);
- Центральный рынок (входы открыты со всех сторон);
- Гимназия №2;
- СОШ №4;
- СОШ №5;
- СОШ №16;
- завод Азовкабель (ул. Промышленная, 2И).
Само руководство остается в Бердянске и выполняет свои обязанности. Для связи работают телефоны горячей линии.
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