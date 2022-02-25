Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Факти / Україна

У бік Бердянська рухається колона ворожої техніки – міськрада

Валентина Летяк редакторка стрічки
У бік Бердянська рухається колона ворожої техніки – міськрада

Жителів Бердянська Запорізької області попередили про рух колони російської військової техніки у бік міста.

У міськраді не знають, чи буде техніка заходити в Бердянськ, чи пройде повз, проте звернулися до роботодавців з проханням відпустити всіх працівників, які не задіяні у підтримці міської інфраструктури, додому.

– Прохання всім зберігати спокій. Є інформація, що у бік Бердянська рухається колона ворожої військової техніки. Ми не знаємо зараз, буде техніка заходити в місто чи пройде повз, – йдеться у дописі.

У мерії також нагадали адреси тимчасових укриттів:

  1. ЗОШ №2 (вхід з двору);
  2. ЗОШ №3;
  3. Міський палац культури;
  4. Укртелеком (вхід з вул. Морської у двір);
  5. ЗОШ №11;
  6. БК Райагропромпостач;
  7. АЗМОЛ та БК Нафтохімік;
  8. вул. Смоленська, 34.
  9. Центр туризму;
  10. колишнє кафе Роги та копита (вул. Руденка);
  11. Центральний ринок (входи відкриті з усіх боків);
  12. Гімназія №2;
  13. ЗОШ №4;
  14. ЗОШ №5;
  15. ЗОШ №16;
  16. завод Азовкабель (вул. Промислова, 2И).

Саме керівництво залишається у Бердянську і виконує свої обов’язки. Для зв’язку працюють телефони гарячої лінії.

Головні події про війну в Україні – у текстовій трансляції на Фактах ICTV.

Читайте
Інтерактивна карта військових дій в Україні

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка