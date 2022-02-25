У бік Бердянська рухається колона ворожої техніки – міськрада

Жителів Бердянська Запорізької області попередили про рух колони російської військової техніки у бік міста.
У міськраді не знають, чи буде техніка заходити в Бердянськ, чи пройде повз, проте звернулися до роботодавців з проханням відпустити всіх працівників, які не задіяні у підтримці міської інфраструктури, додому.
– Прохання всім зберігати спокій. Є інформація, що у бік Бердянська рухається колона ворожої військової техніки. Ми не знаємо зараз, буде техніка заходити в місто чи пройде повз, – йдеться у дописі.
У мерії також нагадали адреси тимчасових укриттів:
- ЗОШ №2 (вхід з двору);
- ЗОШ №3;
- Міський палац культури;
- Укртелеком (вхід з вул. Морської у двір);
- ЗОШ №11;
- БК Райагропромпостач;
- АЗМОЛ та БК Нафтохімік;
- вул. Смоленська, 34.
- Центр туризму;
- колишнє кафе Роги та копита (вул. Руденка);
- Центральний ринок (входи відкриті з усіх боків);
- Гімназія №2;
- ЗОШ №4;
- ЗОШ №5;
- ЗОШ №16;
- завод Азовкабель (вул. Промислова, 2И).
Саме керівництво залишається у Бердянську і виконує свої обов’язки. Для зв’язку працюють телефони гарячої лінії.
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