У бік Бердянська рухається колона ворожої техніки – міськрада

Жителів Бердянська Запорізької області попередили про рух колони російської військової техніки у бік міста.

У міськраді не знають, чи буде техніка заходити в Бердянськ, чи пройде повз, проте звернулися до роботодавців з проханням відпустити всіх працівників, які не задіяні у підтримці міської інфраструктури, додому.

– Прохання всім зберігати спокій. Є інформація, що у бік Бердянська рухається колона ворожої військової техніки. Ми не знаємо зараз, буде техніка заходити в місто чи пройде повз, – йдеться у дописі.

У мерії також нагадали адреси тимчасових укриттів:

ЗОШ №2 (вхід з двору); ЗОШ №3; Міський палац культури; Укртелеком (вхід з вул. Морської у двір); ЗОШ №11; БК Райагропромпостач; АЗМОЛ та БК Нафтохімік; вул. Смоленська, 34. Центр туризму; колишнє кафе Роги та копита (вул. Руденка); Центральний ринок (входи відкриті з усіх боків); Гімназія №2; ЗОШ №4; ЗОШ №5; ЗОШ №16; завод Азовкабель (вул. Промислова, 2И).

Саме керівництво залишається у Бердянську і виконує свої обов’язки. Для зв’язку працюють телефони гарячої лінії.

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