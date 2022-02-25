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Факты / Украина

В Киев проникли диверсионные группы врага — Зеленский

Илья Нежигай редактор ленты
В Киев проникли диверсионные группы врага — Зеленский

В столицу Украины вошли диверсионные группы Российской Федерации.

Как заявил президент Владимир Зеленский, киевлянам следует быть внимательными.

— Есть информация и о том, что в Киев зашли диверсионные группы врага. Поэтому прошу киевлян: будьте внимательны, соблюдайте правила комендантского часа, — сказал Владимир Зеленский.

Он сообщил, что российское руководство обозначило президента как цель номер один, когда семья Владимира Зеленского – цель номер два.

– Они хотят уничтожить Украину политически, уничтожив Главу государства, – заявил президент.

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В ночь на вторые сутки войны с Россией, 25 февраля, Владимир Зеленский обратился к украинцам, подведя итоги дня.

Перед этим президентом была объявлена ​​всеобщая мобилизация.

Мобилизация проводится в четыре этапа на протяжении 90 суток, на всей территории Украины, включая столицу.

Смотрите онлайн-карту обстрелов и боев на территории Украины.

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Источник: Офис президента

Фото: Офис президента

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