В столицу Украины вошли диверсионные группы Российской Федерации.

Как заявил президент Владимир Зеленский, киевлянам следует быть внимательными.

— Есть информация и о том, что в Киев зашли диверсионные группы врага. Поэтому прошу киевлян: будьте внимательны, соблюдайте правила комендантского часа, — сказал Владимир Зеленский.

Он сообщил, что российское руководство обозначило президента как цель номер один, когда семья Владимира Зеленского – цель номер два.

– Они хотят уничтожить Украину политически, уничтожив Главу государства, – заявил президент.

В ночь на вторые сутки войны с Россией, 25 февраля, Владимир Зеленский обратился к украинцам, подведя итоги дня.

Перед этим президентом была объявлена ​​всеобщая мобилизация.

Мобилизация проводится в четыре этапа на протяжении 90 суток, на всей территории Украины, включая столицу.

Смотрите онлайн-карту обстрелов и боев на территории Украины.