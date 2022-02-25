В ніч на другу добу війни з Росією, 25 лютого, Володимир Зеленський звернувся до українців, підбивши підсумки дня.

Перед цим президентом була оголошена загальна мобілізація.

Мобілізація проводиться у чотири етапи протягом 90 діб на всій території України, включаючи столицю.

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