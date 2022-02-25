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Факти / Україна

У Київ проникли диверсійні групи ворога – Зеленський

Ілля Нежигай редактор стрічки
У Київ проникли диверсійні групи ворога – Зеленський

В столицю України зайшли диверсійні групи Російської Федерації.

Як заявив президент Володимир Зеленський, киянам слід бути пильними.

– Маємо інформацію й про те, що в Київ зайшли диверсійні групи ворога. Тому прошу киян: будьте уважними, дотримуйтеся правил комендантської години, – сказав Володимир Зеленський.

Він повідомив, що російське керівництво позначило президента як ціль номер один, коли родину Володимира Зеленського – ціллю номер два.

– Вони хочуть знищити Україну політично, знищивши Главу держави, – заявив президент.

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В ніч на другу добу війни з Росією, 25 лютого, Володимир Зеленський звернувся до українців, підбивши підсумки дня.

Перед цим президентом була оголошена загальна мобілізація.

Мобілізація проводиться у чотири етапи протягом 90 діб на всій території України, включаючи столицю.

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Джерело: Офіс президента

Фото: Офіс президента

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