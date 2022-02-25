В столицю України зайшли диверсійні групи Російської Федерації.
Як заявив президент Володимир Зеленський, киянам слід бути пильними.
– Маємо інформацію й про те, що в Київ зайшли диверсійні групи ворога. Тому прошу киян: будьте уважними, дотримуйтеся правил комендантської години, – сказав Володимир Зеленський.
Він повідомив, що російське керівництво позначило президента як ціль номер один, коли родину Володимира Зеленського – ціллю номер два.
– Вони хочуть знищити Україну політично, знищивши Главу держави, – заявив президент.
В ніч на другу добу війни з Росією, 25 лютого, Володимир Зеленський звернувся до українців, підбивши підсумки дня.
Перед цим президентом була оголошена загальна мобілізація.
Мобілізація проводиться у чотири етапи протягом 90 діб на всій території України, включаючи столицю.
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