“Локальная операция”: росСМИ не говорят людям о масштабности атаки на Украину

Советник офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что росСМИ не говорят людям о реальных масштабах атаки России на Украину.

– На третий день военной операции против Украины на росТВ утверждают, что Владимир Путин проводит “локальную операцию на Донбассе”. Людям там по телевидению не говорят об атаке на Украину, – рассказал он утром 26 февраля.

По его словам, сегодняшняя ночь определяет переговорный процесс.

– И в этом процессе позиции будет диктовать Украина, – отметил Михаил Подоляк.

Он также сообщил, что по состоянию на сейчас уже более 3,5 тысяч российских военных, пришедших с войной на украинскую землю, были уничтожены.