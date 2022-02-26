Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Факты / Мир

“Локальная операция”: росСМИ не говорят людям о масштабности атаки на Украину

Анастасия Гевко редактор ленты
Михайло Подоляк

Советник офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что росСМИ не говорят людям о реальных масштабах атаки России на Украину.

– На третий день военной операции против Украины на росТВ утверждают, что Владимир Путин проводит “локальную операцию на Донбассе”. Людям там по телевидению не говорят об атаке на Украину, – рассказал он утром 26 февраля.

По его словам, сегодняшняя ночь определяет переговорный процесс. 

– И в этом процессе позиции будет диктовать Украина, – отметил Михаил Подоляк.

Он также сообщил, что по состоянию на сейчас уже более 3,5 тысяч российских военных, пришедших с войной на украинскую землю, были уничтожены.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка