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“Локальна операція”: росЗМІ не говорять людям про масштабність атаки на Україну

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Михайло Подоляк

Радник офісу президента Михайло Подоляк повідомив, що росЗМІ не говорять людям про реальні масштаби атаки Росії на Україну.

– На третій день військової операції проти України на РосТВ стверджують, що Володимир Путін проводить “локальну операцію на Донбасі”. Людям там на телебаченні не говорять про атаку на Україну, – розповів він уранці 26 лютого.

За його словами, сьогоднішня ніч визначає переговорний процес.

– І у цьому процесі позиції диктуватиме Україна, – зазначив Михайло Подоляк.

Він також повідомив, що станом на зараз вже понад 3,5 тисячі російських військових, які прийшли з війною на українську землю, було знищено.

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