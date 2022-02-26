“Локальна операція”: росЗМІ не говорять людям про масштабність атаки на Україну

Радник офісу президента Михайло Подоляк повідомив, що росЗМІ не говорять людям про реальні масштаби атаки Росії на Україну.

– На третій день військової операції проти України на РосТВ стверджують, що Володимир Путін проводить “локальну операцію на Донбасі”. Людям там на телебаченні не говорять про атаку на Україну, – розповів він уранці 26 лютого.

За його словами, сьогоднішня ніч визначає переговорний процес.

– І у цьому процесі позиції диктуватиме Україна, – зазначив Михайло Подоляк.

Він також повідомив, що станом на зараз вже понад 3,5 тисячі російських військових, які прийшли з війною на українську землю, було знищено.