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Факты / Украина

Украинские военные уничтожили уже более 3,5 тысяч российских оккупантов

Марта Бондаренко редактор ленты
Украинские военные уничтожили уже более 3,5 тысяч российских оккупантов

По состоянию на сегодняшний день уже более 3,5 тысячи российских военных, которые пришли с войной на украинскую землю.

Об этом в эфире одного из телеканалов сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

По его словам, еще около 200 россиян сейчас в плену.

— Если показать лицо всех этих людей, которые пришли убивать… Они сюда пришли не просто что-то сказать, а именно убивать. Тогда Россия будет понимать, что она делает в Украине и кто является инициатором войны, — сказал Подоляк.

Он подчеркнул, что российские СМИ о войне на Украине не говорят.

— Они до сих пор, уже третий день войны, считают, что Путин с генеральным штабом РФ проводят локальную операцию в Донецкой и Луганской области, — сказал Михаил Подоляк.

Советник главы ОПУ отметил, что сегодняшняя ночь в Киеве должна быть самой тяжелой, поскольку российское руководство использовало все свои ресурсы, направили в бой все свои резервы.

Михаил Подоляк сказал, что российские войска этой ночью хотели сломать нашу оборону.

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Вооруженные силы Украины, по словам советника, очень профессионально отразили высадки вражеских десантов, диверсионно-разведывательных групп.

Подоляк подчеркнул, что российские военные аналитики не просчитали и не ожидали такого сопротивления от терробороны.

По данным Генерального штаба ВСУ, ориентировочные потери российского противника составляют: 14 самолетов, 8 вертолетов, 102 танка, ББМ – 536 единиц, 15 орудий, один ЗРК БУК.

Ранее украинский истребитель МиГ-29 уничтожил самолет российский Су-35.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что наши силы ПВО сбили ИЛ-76 с вражеским десантом в Василькове в Киевской области.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: Минобороны РФ

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