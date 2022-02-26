По состоянию на сегодняшний день уже более 3,5 тысячи российских военных, которые пришли с войной на украинскую землю.

Об этом в эфире одного из телеканалов сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

По его словам, еще около 200 россиян сейчас в плену.

— Если показать лицо всех этих людей, которые пришли убивать… Они сюда пришли не просто что-то сказать, а именно убивать. Тогда Россия будет понимать, что она делает в Украине и кто является инициатором войны, — сказал Подоляк.

Он подчеркнул, что российские СМИ о войне на Украине не говорят.

— Они до сих пор, уже третий день войны, считают, что Путин с генеральным штабом РФ проводят локальную операцию в Донецкой и Луганской области, — сказал Михаил Подоляк.

Советник главы ОПУ отметил, что сегодняшняя ночь в Киеве должна быть самой тяжелой, поскольку российское руководство использовало все свои ресурсы, направили в бой все свои резервы.

Михаил Подоляк сказал, что российские войска этой ночью хотели сломать нашу оборону.

Вооруженные силы Украины, по словам советника, очень профессионально отразили высадки вражеских десантов, диверсионно-разведывательных групп.

Подоляк подчеркнул, что российские военные аналитики не просчитали и не ожидали такого сопротивления от терробороны.

По данным Генерального штаба ВСУ, ориентировочные потери российского противника составляют: 14 самолетов, 8 вертолетов, 102 танка, ББМ – 536 единиц, 15 орудий, один ЗРК БУК.

Ранее украинский истребитель МиГ-29 уничтожил самолет российский Су-35.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что наши силы ПВО сбили ИЛ-76 с вражеским десантом в Василькове в Киевской области.

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Фото: Минобороны РФ