В Ватутино Черкасской области местные спасатели обнаружили отметку диверсантов возле воинской части.

Об этом сообщил в Facebook глава Черкасской облгосадминистрации Александр Скичко.

– Максимально включайтесь! Такие наводки диверсантов могут быть везде: в крупных городах, городках и даже селах. Особенно в направлении Киева, – отмечает глава области.

Глава Черкасской ОГА призвал определить ответственных мужчин среди жителей домов, которые периодически будут осматривать крышу.

Не обходить вниманием Александр Скичко советует и другие здания – даже дома культуры и магазины.

Кроме того, советует глава области внимательно присматриваться на улице, потому что такие отметки могут быть и там.

– Обнаружили – сразу зарисовывайте или засыпайте чем-либо. И немедленно сообщайте адреса по телефону 102 (Нацполиция), (0472) 37-92-44 (горячая линия УСБУ в Черкасской области) или через мессенджеры в Facebook или Instagram.

Создала Киберполиция также специальный бот для сообщений о выявленных метки, которые оккупанты оставляют на дорогах, а также перемещения врагов, их техники и т.д.

Сфотографированные отметки попадут в единую базу на Google Maps. Фото необходимо делать через бот и добавлять геометку.

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Источник: Александр Скичко