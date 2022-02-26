У Черкаській області диверсанти зробили позначку біля військової частини

У Ватутіному Черкаської області місцеві рятувальники виявили позначку диверсантів біля військової частини.

Про це повідомив у Facebook голова Черкаської облдержадміністрації Олександр Скічко.

– Максимально включайтеся! Такі наводки диверсантів можуть бути скрізь: у великих містах, містечках і навіть селах. Особливо в напрямку Києва, – наголошує очільник області.

Голова Черкаської ОДА закликав визначити відповідальних чоловіків серед мешканців будинків, які періодично оглядатимуть дах.

Не оминати увагою Олександр Скічко радить й інші будівлі – навіть будинки культури та магазини.

Крім того, радить очільник області уважно придивлятись на вулиці, бо такі позначки можуть бути й там.

– Виявили – відразу замальовуйте або засипайте будь-чим. І негайно повідомляйте адреси за номером 102 (Нацполіція), (0472) 37-92-44 (гаряча лінія УСБУ в Черкаській області) або через месенджери у Facebook чи Instagram.

Створила Кіберполіція також спеціальний бот для повідомлень про виявлені мітки, які окупанти лишають на дорогах, а також переміщення ворогів, їхньої техніки тощо.

Сфотографовані позначки потраплять до єдиної бази на Google Maps. Фото необхідно робити через бот та додавати геомітку.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Олександр Скічко