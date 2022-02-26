Со стороны Каховки в направлении Николаева прорвалось 12 вражеских танков.

Об этом сообщает мэр Николаева Виталий Ким.

По его словам, поступило указание подготовки к круговой обороне, поэтому мобилизуют все силы для военных по периметру там, где работает тяжелая артиллерия.

– Что касается горожан. Прошу неравнодушных, у которых есть силы и желание связываться с терробороной. Готовимся к защите, – сказал мэр.

Глава Николаева подчеркнул, что, видимо, придется в самом городе строить баррикады, чтобы российская военная техника не смогла зайти в конкретные районы.

– У нас есть плюс-минус 5 часов. Главное продержаться до ночи. Я уверен, что все вместе через 5 часов мы сможем сделать все необходимое для обороны города, — сказал Виталий Ким.

Он заверил, что все экстренные службы, полицейские на местах, а военные готовы принимать бой.

– Нам нужна любая помощь, – подчеркнул городской голова Николаева.

В Чернигове российские оккупанты обстреляли жилой квартал из реактивной системы залпового огня Град.

Фото: Виталий Ким