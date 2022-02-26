Зі сторони Каховки у напрямку Миколаєва прорвалося 12 ворожих танків.

Про це повідомляє мер Миколаєва Віталій Кім.

За його словами, надійшла вказівка щодо підготовки до кругової оборони, тому мобілізують усі сили для військових по периметру там, де працює важка артилерія.

– Щодо містян. Прошу небайдужих, які мають сили і бажання зв’язуватися з теробороною. Готуємося до захисту, – сказав мер.

Очільник Миколаєва наголосив, що, мабуть, доведеться у самому місті будувати барикади, щоб російська військова техніка не змогла зайти в конкретні райони.

– В нас є плюс-мінус 5 годин. Головне протриматися до ночі. Я впевнений, що всі разом за 5 годин ми зможемо зробити все необхідне для оборони міста, – сказав Віталій Кім.

Він запевнив, що всі екстрені служби, поліціянти на місцях, а військові готові приймати бій.

– Нам потрібна будь-яка допомога, – наголосив міський голова Миколаєва.

У Чернігові російські окупанти обстріляли житловий квартал із реактивної системи залпового вогню Град.

Фото: Віталій Кім