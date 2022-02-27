Сегодня, 27 февраля в 08.20 утра в городе Буча Киевской области по улице Вокзальная, 101 произошло попадание снаряда в девятиэтажный жилой дом с последующим возгоранием.
Пожар локализован. Предварительно жертв и пострадавших нет.
От ГСЧС привлекалось 5 человек и одна единица техники. Подразделения ГСЧС покинули место происшествия в связи с обстрелами.
В городе продолжаются бои с российскими оккупантами.
По улицам прошла техника агрессора. Жители не падают духом. В последнюю машину бросили коктейль Молотова.
Прямое попадание: в Буче горит жилой дом, на улицах идут бои / 2 фотографии
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